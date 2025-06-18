La Seu impulsa una Escuela de Oficios para el Pirineo

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de La Seu d'Urgell impulsa una Escuela Industrial para las comarcas del Pirineo. El centro, que se ubicará en la Horta del Valira, ofrecerá formación profesional a jóvenes y adultos sobre profesiones como la planchistería, electricidad, fontanería o carpintería, entre otros. El anuncio lo hizo ayer el alcalde de La Seu, Joan Barrera, en el marco de la presentación del balance de los primeros dos años de mandato del grupo municipal de Compromís X la Seu. Apuntó que “estamos trabajando en un acuerdo” con el departamento de Educación y Formación Profesional de la Generalitat para “poner las bases” de lo que será el futuro centro.

Entre los proyectos en los que trabaja actualmente el consistorio destaca también la reforma de Ca l’Armenter y los antiguos juzgados, en Pati Palau, para que puedan acoger las delegaciones territoriales del Govern en el Pirineu. Barrera indicó que el acuerdo actual, y que anunciaba ayer este diario, para que ocupen tres plantas del consell comarcal del Alt Urgell es “provisional” a la espera de la ubicación definitiva. Barrera, junto al resto de regidores, recordó proyectos como la nueva residencia para la gente mayor, Inefc o el nuevo hospital comarcal.