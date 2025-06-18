Manifestantes cortan la avenida Catalunya en Lleida contra la planta de biogás de la Sentiu de Sió, la mayor del sur de Europa

Manifestantes cortan la avenida Catalunya a Lleida contra la planta de biogás de la Sentiu de Sió, la mayor del sur de EuropaRAÚL RAMÍREZ

Un grupo de aproximadamente cincuenta manifestantes ha cortado este miércoles la avenida Catalunya de Lleida para protestar contra la gran planta de biogás proyectada en la Sentiu de Sió. La concentración, convocada por la plataforma Pobles Vius, tiene como objetivo de exigir que la comisión de Urbanismo no apruebe hoy este controvertido proyecto.

Los manifestantes han mostrado su preocupación por los posibles efectos negativos que podría comportar la instalación de esta infraestructura, considerada la mayor de este tipo en el sur de Europa. Entre las principales inquietudes expresadas por la plataforma destacan las potenciales emisiones contaminantes a la atmósfera y el traslado de residuos desde zonas alejadas, hecho que incrementaría el tráfico de vehículos pesados en la zona.

El proyecto de la planta de biogás, impulsado por el grupo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), llega a la comisión territorial de Urbanismo de Lleida justo dos semanas después de haber obtenido el visto bueno ambiental de la Generalitat. Después de recibir la aprobación inicial urbanística el octubre pasado, ahora se encuentra en fase de aprobación provisional.

Cabe destacar que la sesión de hoy también examinará tres proyectos similares en los municipios de Térmens, Almacelles y Vila-sana, todos ellos orientados al aprovechamiento del metano generado por purines, estiércol y otros residuos orgánicos, en un contexto donde las energías renovables ganan cada vez más protagonismo en la planificación territorial.