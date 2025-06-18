Mascançà pone en marcha las decimosextas Jornades d’Estudis del Pla

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Castellnou de Seana fue el escenario ayer de la presentación oficial de las decimosextas Jornades d’Estudis del Pla d’Urgell, organizadas por el Centre de Recerques Mascançà. El acto contó con la participación del presidente del centro, Jaume Suau; el alcalde de Castellnou, Andreu Balagué; y la concejala de Cultura, Maite Galitó. Suau destacó la consolidación de estas jornadas, que se han convertido en un referente de la investigación comarcal: “Hace 16 años no habríamos imaginado que llegaríamos a contar con más de 130 artículos dedicados exclusivamente al Pla d’Urgell”. Durante la presentación se anunció la apertura del plazo para la presentación de comunicaciones, que estará activo hasta el 7 de agosto. Los trabajos seleccionados se presentarán el próximo 18 de octubre. Como acto previo, el día 11 del mismo mes se llevará a cabo en el municipio la Jornada Europea del Patrimonio. El alcalde, Andreu Balagué, expresó la satisfacción del municipio por ser sede del evento “que sirve para conocer y poner en valor el presente y el pasado de nuestra comarca”. Maite Galitó destacó elementos patrimoniales que los visitantes podrán conocer durante las jornadas, como la iglesia de Sant Joan Baptista o la cruz del término.