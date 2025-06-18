Los Mossos detienen a un 'telonero' en la salida de la AP-2 en Albatàrrec

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Agentes de los Mossos d'Esquadra detuvieron ayer a un hombre de 28 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza en interior de vehículo. La detención se produjo en la salida de la autopista AP-2 en Lleida, concretamente en el término municipal de Albatàrrec, donde el sospechoso se encontraba con una furgoneta aparentemente averiada que contenía mercancía robada. El detenido es lo que se conoce en el argot policial como "telonero", individuos que aprovechan los momentos de descanso de los camioneros para sustraer la carga de sus vehículos.

La intervención policial se inició a primera hora de la mañana cuando una patrulla de tráfico se dirigió a la salida de la AP-2 en Lleida tras recibir el aviso de una furgoneta averiada y mal estacionada en la zona. Al llegar al lugar, los agentes observaron una furgoneta de transporte de alquiler con la zona de carga cerrada. El conductor manifestó estar gestionando una grúa para trasladar el vehículo hasta Barcelona, aunque las empresas contactadas únicamente le ofrecían llevarlo hasta la base de las grúas o a un taller cercano, lo que generó las primeras sospechas entre los agentes.

La situación se prolongó durante un tiempo considerable, incrementando las sospechas de los Mossos. El punto de inflexión llegó cuando recibieron la información de que un camionero acababa de denunciar el robo de cuatro palets de bebidas energéticas mientras descansaba durante la noche en el Área de Servicio de Lleida, ubicada en la misma autopista AP-2, a escasa distancia del lugar de la intervención.

En ese momento, los agentes solicitaron al conductor que abriera el compartimento de carga de la furgoneta. A pesar de las reticencias iniciales y diversas excusas por parte del sospechoso, finalmente accedió a la petición. En el interior, los Mossos encontraron precisamente dos palets de bebidas energéticas que coincidían con la descripción de la mercancía sustraída horas antes.

Ante las evidencias halladas, los agentes procedieron a la detención inmediata del hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones relacionadas con este caso.