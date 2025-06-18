Nuevo espacio libre de coches en el centro de El Poal

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de El Poal ha iniciado esta semana una actuación clave para pacificar el tráfico en el corazón del municipio. Según explicó la alcaldesa, Estela Lleonart, se trata de un proyecto que conectará la terraza del Casal con la plaza Catalunya, creando un espacio peatonal libre de coches para aumentar la seguridad, especialmente de los más pequeños. “Ambas zonas forman el epicentro de la vida del pueblo. La idea es cerrar al tráfico este área con pilonas, que estarán abiertas durante la semana y cerradas los sábados y domingos o eventos especiales para así garantizar la seguridad de los peatones, especialmente en verano, cuando hay más gente en el municipio y más niños jugando”, explicó Lleonart.

Las obras cuentan con una subvención de 263.000 euros de la Generalitat de fondos vinculados al cambio climático. El coste total del proyecto asciende a 274.000 euros, por lo que la aportación municipal será mínima, tal y como detalló Lleonart. La previsión es que los trabajos estén terminados antes de la fiesta mayor, a finales de agosto. Además, la alcaldesa detalló que se está aprovechando una modificación del plan de obras (Puosc 2014) para ejecutar una nueva conducción de agua potable, con un coste de 150.000 euros. Inicialmente, estos fondos estaban destinados a construir una cubierta en el campo de fútbol sala, pero el proyecto se descartó por el aumento de precios y la disolución del equipo local.