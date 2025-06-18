LINYOLA
Un primer gran homenaje al deporte local
El municipio de Linyola vivió el pasado sábado una velada especial con la celebración de la primera Nit de l’Esport, un acto que nace con el propósito de reconocer y visibilizar el esfuerzo, el talento y la pasión por el deporte que se vive en el municipio. Esta primera edición no solo ha querido premiar a los deportistas más destacados del año, sino también reconocer trayectorias de clubes y atletas que, durante los últimos años, han contribuido a fortalecer el tejido deportivo local. Además, se subrayó la gran diversidad deportiva que acoge Linyola: desde prácticas colectivas como el fútbol hasta disciplinas individuales como el ciclismo, la gimnasia artística, la natación o el atletismo, entre otros.