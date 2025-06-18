Un primer gran homenaje al deporte local

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El municipio de Linyola vivió el pasado sábado una velada especial con la celebración de la primera Nit de l’Esport, un acto que nace con el propósito de reconocer y visibilizar el esfuerzo, el talento y la pasión por el deporte que se vive en el municipio. Esta primera edición no solo ha querido premiar a los deportistas más destacados del año, sino también reconocer trayectorias de clubes y atletas que, durante los últimos años, han contribuido a fortalecer el tejido deportivo local. Además, se subrayó la gran diversidad deportiva que acoge Linyola: desde prácticas colectivas como el fútbol hasta disciplinas individuales como el ciclismo, la gimnasia artística, la natación o el atletismo, entre otros.