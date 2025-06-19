El consistorio refuerza la limpieza de las calles

El ayuntamiento de Alguaire invertirá 50.359 euros cada año en la limpieza viaria de la localidad con el objetivo de mejorar la calidad y la frecuencia del servicio en todo el municipio. El alcalde, Joan Guillaument, apuntó que esta inversión supone un incremento del 130% respecto al anterior concurso de limpieza viaria y el cambio supone un aumento de las horas semanales de servicio con más operarios y maquinaria especializada con agua a presión que llegue a todos los rincones de las calles. Asimismo, se reforzará la limpieza en las zonas deportivas y del cementerio. Añadió que el nuevo contrato, que tiene una duración de cuatro años, contempla también la limpieza los fines de semana y en actos y celebraciones festivas de la localidad. “Esto supone que se ofrecerá un servicio los siete días de la semana y en todos los espacios de la localidad”, dijo. Otra de las mejoras del nuevo contrato es la recogida de la basura menor de las calles y el vaciado de las papeleras que hay repartidas en toda la vía pública. Para conseguir una mejor eficiencia se ha reorganizado el servicio en cinco zonas de limpieza distintas, con horarios y frecuencias adaptados según las necesidades de cada espacio, incluyendo la Mata de Pinyana. “Hemos hecho un esfuerzo y es una nueva visión de la limpieza de las calles para que el espacio común de todos los vecinos esté limpio y sea agradable, y dar respuesta a las necesidades del pueblo”, dijo.