ALGUAIRE
El consistorio refuerza la limpieza de las calles
Nuevo contrato por cuatro años y una inversión de 50.000 euros anuales. Se ha reorganizado el servicio en cinco zonas
El ayuntamiento de Alguaire invertirá 50.359 euros cada año en la limpieza viaria de la localidad con el objetivo de mejorar la calidad y la frecuencia del servicio en todo el municipio. El alcalde, Joan Guillaument, apuntó que esta inversión supone un incremento del 130% respecto al anterior concurso de limpieza viaria y el cambio supone un aumento de las horas semanales de servicio con más operarios y maquinaria especializada con agua a presión que llegue a todos los rincones de las calles. Asimismo, se reforzará la limpieza en las zonas deportivas y del cementerio. Añadió que el nuevo contrato, que tiene una duración de cuatro años, contempla también la limpieza los fines de semana y en actos y celebraciones festivas de la localidad. “Esto supone que se ofrecerá un servicio los siete días de la semana y en todos los espacios de la localidad”, dijo. Otra de las mejoras del nuevo contrato es la recogida de la basura menor de las calles y el vaciado de las papeleras que hay repartidas en toda la vía pública. Para conseguir una mejor eficiencia se ha reorganizado el servicio en cinco zonas de limpieza distintas, con horarios y frecuencias adaptados según las necesidades de cada espacio, incluyendo la Mata de Pinyana. “Hemos hecho un esfuerzo y es una nueva visión de la limpieza de las calles para que el espacio común de todos los vecinos esté limpio y sea agradable, y dar respuesta a las necesidades del pueblo”, dijo.