Hospitalizada una mujer al ser atacada por un perro en plena calle en Talarn

Una vecina de Talarn fue hospitalizadas tras ser atacada por un perro cuando paseaba por este municipio del Jussà. El animal actualmente es propiedad del ayuntamiento después de que el año pasado sus dueños fueran detenidos por supuesto tráfico de drogas, según informó Pallars Digital. Los hechos se remontan al 10 de mayo cuando la víctima paseaba a su perro por la zona de la Font de Caps y este fue atacado por el otro perro, que no estaba atado. La mujer reaccionó defendiendo a su mascota, cogiéndola en brazos y recibió mordeduras en brazos, cuello, cara y manos, según ha explicado al citado medio digital. La mujer herida fue atendida y tuvo que ser intervenida en el hospital del Pallars de Tremp. Al parecer, el perro, que se llama Connor, ha protagonizado otros incidentes.

Tras la denuncia que interpuso ante los Mossos d’Esquadra, el juzgado de Tremp dictó un auto en el que determina que el perro debe ser acogido en una protectora que pueda hacerse cargo. Por el momento, hasta que no se resuelva el caso, el animal se encuentra en una perrera municipal. Este periódico se puso en contacto con el alcalde, Àlex Garcia, que declinó hacer declaraciones al respecto. Cabe recordar que el consistorio es el responsable del animal desde que sus dueños fueron arrestados hace un año en una redada en el municipio. Concretamente, la Policía Nacional detuvo a dos personas y decomisó 1.500 plantas de marihuana, como informó este periódico. Vecinos voluntarios son los encargados de pasear el perro.