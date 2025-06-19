CORBINS
La Escola Sol Ixent de Corbins estrena un rocódromo
La localidad de Corbins ha inaugurado recientemente un rocódromo en el patio del colegio Sot Ixent de la localidad. Esta instalación deportiva, en la que se puede leer: Puja, aprèn i gaudeix del recorregut, se ha concebido como un espacio educativo donde los alumnos pueden desarrollar tanto sus capacidades físicas como mentales a través de la escalada. La iniciativa ha contado con la colaboración del ayuntamiento a propuesta del colegio.