La Escola Sol Ixent de Corbins estrena un rocódromo

La Escola Sol Ixent de Corbins estrena un rocódromo - A. CORBINS

REDACCIÓ

La localidad de Corbins ha inaugurado recientemente un rocódromo en el patio del colegio Sot Ixent de la localidad. Esta instalación deportiva, en la que se puede leer: Puja, aprèn i gaudeix del recorregut, se ha concebido como un espacio educativo donde los alumnos pueden desarrollar tanto sus capacidades físicas como mentales a través de la escalada. La iniciativa ha contado con la colaboración del ayuntamiento a propuesta del colegio.

