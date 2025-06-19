La Escola Sol Ixent de Corbins estrena un rocódromo

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La localidad de Corbins ha inaugurado recientemente un rocódromo en el patio del colegio Sot Ixent de la localidad. Esta instalación deportiva, en la que se puede leer: Puja, aprèn i gaudeix del recorregut, se ha concebido como un espacio educativo donde los alumnos pueden desarrollar tanto sus capacidades físicas como mentales a través de la escalada. La iniciativa ha contado con la colaboración del ayuntamiento a propuesta del colegio.