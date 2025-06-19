SEGRE
FORMACIÓN

Maniobras con futuros sargentos en Talarn

El subdelegado del Gobierno en Lleida, José Crespín, ayer en Talarn. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Los 518 futuros sargentos de la L Promoción de la Academia General Básica de Suboficiales de Talarn, que el próximo 5 de julio recibirán los despachos de sargento, participan estos días en los ejercicios Minerva 2025, dirigidos a poner en práctica los conocimientos adquiridos durante su formación.

Coincidiendo con estas prácticas, el subdelegado del Gobierno en Lleida, José Crespín, junto con el Coronel Director de la AGBS, Ángel Francisco Rodríguez, visitaron ayer las instalaciones de la Academia para seguir de cerca los ejercicios que, tal como explicó Crespín, “complementan la trayectoria formativa de los futuros sargentos”.

