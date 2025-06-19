Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Fiscalía solicita una condena de diez años y medio de prisión para un vecino de Menàrguens de 45 años que fue detenido por los Mossos d'Esquadra el 14 de agosto de 2023 acusado de disparar con una escopeta recortada en un bar de Térmens, en la Noguera, durante una discusión. Está previsto que el juicio se celebre el 26 de junio en la Audiencia de Lleida.

Los hechos tuvieron lugar cuando se produjo una trifulca entre el acusado y el responsable del bar, en la plaza Manuel Bertrand. El hombre se fue y regresó al establecimiento armado con una escopeta recortada. Disparó tanto en el interior como en el exterior y una trabajadora resultó herida leve en el cuello. También profirió amenazas de muerte.

El Ministerio Público solicita siete años de cárcel por tentativa de homicidio, dos años por tenencia ilícita de armas, un año por amenazas, seis meses por lesiones por imprudencia, una multa de 900 euros por maltrato de obra y que indemnice a la mujer herida con 16.000 euros.