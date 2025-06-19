Relojes inteligentes para cuidar a la gente mayor de Torre-serona

El ayuntamiento de Torre-serona presentó el martes el proyecto de relojes inteligentes de protección dirigido a las personas mayores del municipio. Esta iniciativa busca mejorar la calidad de vida de las personas de edad avanzada y proporcionar tranquilidad a sus familiares mediante dispositivos de monitorización constante que podrían beneficiar hasta a 70 vecinos de la localidad. Los dispositivos, que estarán subvencionados por el consistorio, cuentan con características avanzadas como detección de caídas, sensores de tensión arterial y temperatura, además de geolocalización en tiempo real. Estos relojes destacan por su simplicidad de uso, con un único botón y una aplicación que facilita la comunicación con las familias, adaptándose perfectamente a las necesidades de una población envejecida. El alcalde, Agustí Jiménez, apuntó que a partir de hoy se enviará un formulario a las familias interesadas para que decidan si quieren optar al reloj. “Puede beneficiar a 70 personas aunque se estima que se apuntarán unas 40”, dijo.