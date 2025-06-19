Urbanismo aprueba la planta de biogás de La Sentiu pero decidirá la comisión de Catalunya

La comisión de Urbanismo de Lleida dio ayer su aprobación a la gran planta de biogás que el grupo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) promueve en La Sentiu de Sió. Sin embargo, este acuerdo no bastará para completar su tramitación urbanística. Fuentes de la Generalitat avanzaron que la decisión final quedará en manos de la comisión de Territorio de Catalunya. Este organismo deberá ejercer como árbitro debido al rechazo que este proyecto ha despertado en parte del territorio afectado.

Este procedimiento, sin precedentes conocidos en Lleida, es fruto de una reforma de la ley de Urbanismo en 2020. Este cambio estableció que la comisión de Territorio sería la encargada de decidir sobre expedientes urbanísticos de interés supramunicipal cuando algún ayuntamiento afectado se mostrase disconforme con el emplazamiento elegido. En el caso de la planta de La Sentiu, ha chocado con el rechazo frontal del municipio vecino de Bellcaire d’Urgell. Por su término debe pasar una tubería para inyectar en la red de distribución gasística el biometano que producirá el complejo .

La decisión de la comisión de Territorio deberá “ponderar los intereses públicos” que concurren en el proyecto. Su próxima sesión todavía no se ha convocado. Hasta que se celebre, el visto bueno de la comisión de Urbanismo de Lleida supone un avance más para la planta de biogás, que este mes ha recibido también la aprobación de la ponencia ambiental de la Generalitat.

Mientras la comisión de Urbanismo estaba reunida en la delegación de la Generalitat en Lleida, medio centenar de personas reclamaban en el exterior que la planta de biogás no reciba autorización. Los contrarios al complejo, convocados por la plataforma Pobles Vius, temen que atraiga residuos de zonas remotas y suponga un aumento de emisiones y tráfico pesado.

Los manifestantes se concentraron a las 9.00 ante la sede de la Generalitat y, media hora después, cortaron la avenida Catalunya. Esto obligó a interrumpir el tráfico en esta vía y en tramos de la Rambla d’Aragó y la calle Lluís Companys hasta pasadas las 10.00. La plataforma considera que el proyecto incumple las distancias mínimas respecto a granjas, puesto que al menos una se encuentra a menos de 500 metros de los terrenos donde deberá construirse el complejo. Avanzó que recurrirán a los tribunales si la planta de biogás recibe los permisos.