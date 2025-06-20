Más de 840.000 € para los accesos a núcleos

El consell del Solsonès invertirá este año 841.076 euros en la mejora y reparación de caminos y accesos a núcleos rurales de la zona norte de la comarca: Los trabajos incluirán a los municipios de Lladurs, Odèn, Guixers, La Coma i la Pedra, Sant Llorenç de Morunys y Solsona. En alguno de estos caminos y vías rurales el ente comarcal ya ha intervenido anteriormente, aunque es necesario volver a hacerlo para evitar la degradación de firme.La actuación prevé completar la pavimentación de los caminos que están en mal estado, así como la mejora de las cunetas de hormigón, con el objetivo de ganar seguridad vial.

En total se intervendrá en un total de 373 kilómetros cuadrados de caminos. La inversión más cuantiosa se hará en Lladurs, donde se destinarán 273.000 euros. En Odèn está prevista una inversión de 242.000 euros y en Guixers, de 140.000. En La Coma i la Pedra se destinarán 130.000 euros, en Solsona 38.000 y en Sant Llorenç de Morunys, 9.000.

El consell prevé intervenir el año que viene en la rehabilitación de caminos de poblaciones del sur de la comarca como Biosca, Llobera, La Molsosa, Pinós, Riner y Torà. En el resto de municipios de la comarca se actuará en 2027 y los trabajos se enmarcarán en los municipios de Castellar de la Ribera, Clariana de Cardener, Navès, Olius y Pinell del Solsonès.

n La Diputación ha sacado a concurso las obras de mejora de la intersección de la carretera LV-4142 en Solsona y la construcción de la rotonda en la escuela La Vinyet. Está prevista una inversión de 770.100 euros y la construcción de un carril bici, además de la mejora de la red de alumbrado público con la incorporación de farolas led para ganar eficiencia energetica y reducir la contaminación lumínica. El pasado mes de febrero, el pleno del ayuntamiento de Solsona desencalló la construcción de la rotonda al conseguir un convenio urbanístico en los terrenos donde se hará la rotonda.