Vuelcan tres camiones en menos de una hora en Lleida y Guissona

Tres camiones volcaron ayer con apenas una hora de diferencia en Ponent. A las 12.51 horas volcó un camión en la carretera C-13b en Lleida, en el enlace de la LL-11 con la Variant Sud (en la foto). El chófer resultó herido. Apenas unos minutos después, un tráiler volcó en la L-310 entre Tàrrega y Guissona. A las 13.36 horas un camión que transportaba terneros volcó en la N-230 en Lleida en el acceso en la A-2, cerca de Torrefarrera.