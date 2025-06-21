Formación para autoprotegerse de los incendios forestales en Àger

Saber actuar ante incendios forestales fue el objetivo de la sesión informativa que se llevó a cabo en el Local Social de Àger, destinada principalmente a propietarios y residentes del municipio, con especial atención a aquellos con viviendas cercanas a zonas boscosas. La jornada reunió a casi 50 vecinos que se interesaron en conocer las mejores prácticas preventivas ante el riesgo de incendios.

La iniciativa, organizada por Protección Civil en colaboración con el ayuntamiento de Àger, contó con representantes de diferentes cuerpos de emergencias, que ofrecieron una visión integral sobre la gestión y prevención de estos siniestros que suponen una amenaza creciente durante la temporada estival. Los bomberos explicaron que afecta a urbanizaciones y viviendas aisladas, señalando los principales riesgos. Por su parte, los Agentes Rurales detallaron las medidas preventivas recomendadas y la normativa que regula las actividades de riesgo en zonas sensibles. El equipo de Protección Civil ofreció recomendaciones sobre autoprotección y preparación del kit de emergencia para afrontar situaciones críticas, y profesionales del SEM instruyeron a los participantes sobre primeros auxilios y protocolos de actuación en caso de quemaduras.