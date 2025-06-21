Inspecciones en ‘grow shop’ de la demarcación

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Guardia Civil desplegó ayer por la mañana un dispositivo para inspeccionar las tiendas 'grow shop' y CBD (establecimiento dedicado a la venta equipos y suministros para el cultivo de plantas, especialmente para cannabis) de la demarcación, según ha podido saber este periódico. Se hicieron una quincena de registros, la mitad de ellos en la ciudad de Lleida, para detectar posibles infracciones. Los agentes levantaron varias actas por irregularidades administrativas. Asimismo en una tienda de Tàrrega se decomisaron más de 70 plantas pequeñas. El operativo fue llevado a cabo por agentes de varias comandancias y hubo inspecciones en Vielha, La Seu, Balaguer y otras localidades .