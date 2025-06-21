Primer punto de recarga ultrarrápida de la C-14

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Endesa inauguró ayer el primer punto de recarga ultrarrápida para vehículos eléctricos de la C-14. Está situado en las instalaciones de BaSSella Experiences, empresa especializada en actividades del mundo del motor, y es el más potente de la compañía eléctrica en toda Lleida. Su potencia es ligeramente superior a la que Endesa dispone en la Segarra, en el área de servicio Eurotrak de la A-2 (944 kW). Pol Olivella, responsable de movilidad de Endesa, explicó que la instalación cuenta con una potencia total de 972 kW, repartidos en 6 puntos diferentes. Pau Soler, director de BaSSella Experiences, destacó que el punto es estratégico “porque conecta Catalunya con Andorra”. El hub incorpora 3 estaciones de más de 300 kW, con doble conector. Permite recargar el 80% de la batería en 15 minutos.