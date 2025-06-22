El fuego de las fallas se extiende y arde ya en 25 pueblos del Pirineo leridano

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

Veinticinco pueblos leridanos celebran este verano bajadas de ‘falles’, coincidiendo con el décimo aniversario de la declaración como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Varias localidades se han sumado desde entonces a esta fiesta, que ha crecido en popularidad y afronta el reto de preservar su autenticidad.

Las falles, las ancestrales fiestas del fuego de los Pirineos, cumplen este año una década como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esta distinción de la Unesco supuso un antes y un después para una celebración que, cada verano, ilumina la noche de decenas de pueblos pirenaicos. En el momento de la candidatura, 63 pueblos de Catalunya, Aragón, Francia y Andorra se unieron para optar a este reconocimiento. Una quincena eran leridanos, entre ellos Alins, Isil, La Pobla de Segur, Arties, Les y Barruera. Diez años después, el número de localidades que rinden culto al fuego ha crecido hasta alcanzar el centenar en todo el Pirineo. Solo en Lleida, este año el fuego iluminará la noche de unos 25 municipios, una cifra que evidencia el auge y la vitalidad de la fiesta.

Pueblos como Espot o València d’Àneu gozan desde hace tiempo de tradición fallaire, pero no se inscribieron en la candidatura original. Otros las han recuperado tras descubrir evidencias históricas de su celebración en tiempos pasados, como es el caso de Alàs i Cerc. Finalmente, localidades como Sort, Llavorsí, Unha o incluso la urbanización del Pla de l’Ermita, en La Vall de Boí, se han sumado en los últimos años. Esther Bruna, presidenta de la EMD de Unha, explica que este año “será el primero que bajaremos falles, aunque lo haremos a nivel popular, con el fin de disfrutar todos los vecinos de una noche festiva”. Por su parte, Guillem Esteban, de la asociación de fallaires de Isil, explica que “la declaración acentuó el interés por la fiesta, pero nosotros procuramos respetar la bajada tal y como se lleva haciendo en los últimos años: no más de 60 falles del faro”.

El crecimiento de la fiesta ha traído consigo una mayor afluencia de turistas, lo que ha supuesto un impulso económico y social para el territorio. Sin embargo, no todo son luces en este resurgir. Entre los pueblos con más arraigo, como los del Pallars, ha surgido cierta preocupación por la posible banalización de la tradición (ver página 4). El pasado año, varias asociaciones de fallaires exhibieron una pancarta con el lema “Respetemos la tradición fallaire”. Reclamaban así la necesidad de preservar la autenticidad de la fiesta, respetar el calendario tradicional y evitar su instrumentalización política.

Cada pueblo las vive a su manera. En Les, las falles se hacen rodar por encima de las cabezas de los participantes. En Isil tiran algunas montaña abajo en un espectáculo de luz y emoción. En Francia, la fiesta suele mantenerse más discreta, reservada a vecinos y sus allegados. Su popularización plantea nuevos desafíos, como la gestión de la afluencia de visitantes y la necesidad de evitar que el éxito termine por diluir el sentido original de la tradición. “Nadie puede prohibir las falles, ya que es un patrimonio festivo”, apuntan algunos, pero indican que sí es responsabilidad de todos velar por su transmisión auténtica a las futuras generaciones.

Mireia Guil es investigadora en la Universidad de Barcelona (UB) y desarrolló su tesis doctoral analizando los efectos de la inscripción de las fiestas del fuego en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco. Según explica, uno de los impactos más evidentes de esta nueva realidad patrimonial ha sido el aumento del turismo. “Esto no es algo exclusivo de las falles, sino que ocurre en todas las fiestas: la gente no solo quiere verlo, sino también vivirlo, como sucede con la Patum, por ejemplo”.

“Las fiesta de las ‘falles’ está viva, está por ver en qué sitios arraiga”

este sentido, la investigadora plantea cuestiones como hasta qué punto la fiesta puede llegar a convertirse en una escenificación destinada a atraer visitantes, más allá de ser una experiencia vivida por los propios habitantes locales. “Antes era una celebración mucho más pequeña, donde la bajada de falles era solo un acto dentro de un programa mucho más amplio”, apunta. Para Guil “la fiesta está viva y en constante evolución”. Desde su perspectiva, “en estos momentos no tiene sentido debatir sobre quién está legitimado para celebrarla y quién no, ya que el tiempo será el que determine en qué lugares terminará arraigando”.