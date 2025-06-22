Estabilizado el incendio entre la Segarra y el Solsonès que ha quemado 27 hectáreas

Vista general del incendio en Torrefeta i Florejacs, en la comarca de la Segarra.Cedida por Agentes Rurales

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Los Bombers de la Generalitat han podido estabilizar hacia las 21.30 horas el incendio de vegetación iniciado en Torrefeta i Florejacs (Segarra) que ha llegado al Solsonès. Siguen trabajando con 19 dotaciones terrestres.

Los efectivos han priorizado el flanco derecho y han conseguido frenar la evolución con herramientas manuales, mientras que las ADF han labrado campos próximos al incendio. Hacia las 7 de la tarde se han retirado los medios aéreos por culpa de las tormentas con vientos erráticos.

Según datos de los Agents Rurals, el fuego afecta a una superficie de 26,84 hectáreas de terrenos. La principal hipótesis sobre el origen del fuego es una sobrecarga en una línea eléctrica.