Impulsan una federación de ‘fallaires’ de Catalunya

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

Los fallaires catalanes han puesto en marcha el proceso de unirse en una asociación. La formarán inicialmente los pueblos que fueron reconocidos en la Lista de la Unesco, englobando entidades y organizaciones vinculadas a la fiesta, y su creación se encuentra en la fase final de aprobación de los estatutos. Esta iniciativa responde a la voluntad de crear sinergias entre los pueblos fallaires del Pirineo catalán y establecer un interlocutor único con las Administración para coordinar los planes de protección ante el riesgo de incendios, entre otros aspectos. También busca acompañar a los pueblos que se han sumado a la fiesta en los últimos años para que la “marca” de las falles cumpla unos estándares de calidad y no se desvirtúe la tradición.

Por otra parte, Les celebrará el 25 de octubre un encuentro con todos los pueblos fallaires del Pirineo. Se espera que asistan representantes de un centenar de localidades de Catalunya, Aragón, Francia y Andorra. Esto incluye tanto los 63 que optaron a la candidatura de la Unesco impulsada por Andorra en 2015 como los que se han ido sumando a la fiesta. El encuentro coincidirá con la inauguración del nuevo centro de interpretación de las fiestas del fuego de Les, la Casa deth Haro. El museo incorporará proyecciones, mesas interactivas y locuciones para contextualizar esta tradición que rinde culto al fuego en todo el Pirineo. En cuanto al encuentro fallaire, se llevará a cabo una mesa redonda para analizar el recorrido de la fiesta en estos últimos diez años, además de revisar que todos los pueblos participantes cumplan con los estándares que determinó la Unesco, con el fin de garantizar un crecimiento sostenido de la tradición.