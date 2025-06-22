El incendio forestal de la Noguera afecta ya a 140 hectáreas y obliga a cortar dos carreteras y a confinar Plandogau
La principal hipótesis es una línea de alta tensión y los Bombers no tienen medios aéreos a causa del viento
El incendio iniciado en Oliola, en la comarca de la Noguera, ya afecta a unas 140 hectáreas, 55% agrícolas y 45% forestales, según los Agentes Rurales. Les llamas han afectado al espacio de interés natural de Valls del Sió-Llobregós. La principal hipótesis es que una línea eléctrica de alta tensión ha iniciado el fuego en el núcleo de Plandogau.
A causa del incendio se han cortado las carreteras C-1412a entre Ponts y Vilanova de l'Aguda y la L-313 en Oliola. También se ha pedido el confinamiento preventivo de la población de Plandogau y masías aisladas para evitar ponerse en riesgo mientras se llevan a cabo las tareas de extinción.
Los Bombers de la Generalitat trabajan con 28 dotaciones terrestres porque el viento ha obligado a retirar los medios aéreos.