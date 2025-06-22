Marta Vilanova, veterinaria, sobre la verbena de Sant Joan: "Los animales pueden asustarse mucho con los estruendos"
El Col·legi de Veterinaris de Lleida aconseja medidas para reducir la ansiedad de las mascotas durante la verbena
La verbena de Sant Joan puede ser una noche difícil para perros, gatos y otras mascotas debido al ruido de los petardos. Marta Vilanova, veterinaria y vocal del Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida, recomienda que sus amos tomen una serie de medidas para ayudarlos a sobrellevarla mejor. “Los animales pueden asustarse mucho con los estruendos, pues son imprevisibles e incontrolables, por lo que es importante crear una zona segura en casa”, explica. Para ello, se deben bajar persianas, cerrar ventanas y puertas, y así aislar el ruido exterior. También recomienda rodearlos de objetos familiares, como sus juguetes o cama, y poner música, la radio o la tele. “Si hay que pasear al perro, lo mejor es hacerlo en las horas del día más tranquilas y usar un arnés en lugar de collar para que se sienta más seguro”, apunta. Vilanova añade que se pueden usar productos naturales o ansiolíticos, siempre consultándolo previamente con el veterinario.