Marta Vilanova, veterinaria, sobre la verbena de Sant Joan: "Los animales pueden asustarse mucho con los estruendos"

Publicado por L. BERENGUER Creado: Actualizado:

La verbena de Sant Joan puede ser una noche difícil para perros, gatos y otras mascotas debido al ruido de los petardos. Marta Vilanova, veterinaria y vocal del Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida, recomienda que sus amos tomen una serie de medidas para ayudarlos a sobrellevarla mejor. “Los animales pueden asustarse mucho con los estruendos, pues son imprevisibles e incontrolables, por lo que es importante crear una zona segura en casa”, explica. Para ello, se deben bajar persianas, cerrar ventanas y puertas, y así aislar el ruido exterior. También recomienda rodearlos de objetos familiares, como sus juguetes o cama, y poner música, la radio o la tele. “Si hay que pasear al perro, lo mejor es hacerlo en las horas del día más tranquilas y usar un arnés en lugar de collar para que se sienta más seguro”, apunta. Vilanova añade que se pueden usar productos naturales o ansiolíticos, siempre consultándolo previamente con el veterinario.