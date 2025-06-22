Un puente de elevada afluencia en el Pirineo lanza la campaña turística estival en Lleida

El puente de Sant Joan ha dado el pistoletazo de salida a la temporada turística de verano con altas ocupaciones en el Pirineo, que se sitúan entre el 80% y el 90% y llegan a rozar el lleno en algunos establecimientos, según explicó el presidente de la Federación de Hostelería de Lleida, Josep Castellarnau.

El puente festivo hasta el martes, el final del curso escolar, las previsiones de buen tiempo y atractivos propios de esta época del año como los descensos de fallas (más información en las página 3, 4 y 5) contribuyen a atraer una alta afluencia de público a las comarcas de montaña leridanas.

Además de las fiestas del fuego, declaradas patrimonio inmaterial de la humanidad por la Unesco, este fin de semana también supone el estreno de una nueva atracción turística: el primer tramo de la gran tirolina de Boí Taüll, construida para contribuir a la desestacionalización de esta estación de montaña (más información en la página 22).

El Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida prevé que la demarcación vuelva a atraer en esta campaña estival a más de medio millón de visitantes (sus previsiones apuntan a igualar o mejorar la marca de 580.000 del verano de 2024) y que el número de pernoctaciones pueda superar el millón y medio como ya ocurrió en los dos ejercicios anteriores.

Las previsiones de algunos de los subsectores del turismo como los de los deportes vinculados al agua, caso del ráfting, apuntan también a conseguir unos resultados históricos al arrancar el verano con uno de los mayores volúmenes de reservas de agua del siglo almacenadas en los embalses, lo que garantiza la disponibilidad de caudales en virtud de los acuerdos que este tipo de empresas mantienen desde hace varias décadas con las compañías eléctricas que los gestionan.

n El sector hotelero de Lleida superó el millón de pernoctaciones en los primeros cuatro meses de este año, un dato que llega después de haber cerrado la campaña invernal de mayor afluencia desde que el INE (Instituto Nacional de Estadística) recoge los datos. Entre los meses de enero y de abril, en un periodo que incluye el puente de la semana santa, la demarcación registró la visita de 431.063 turistas, la mayor parte de los cuales (346.748, el 80,4%) optaron por los hoteles para alojarse. Esa afluencia generó un total de 1.027.511 pernoctaciones, en este caso también con los hoteles, que concentraron 819.298 (el 79,7% del total), como el subsector de mayor actividad. La media de las pernoctaciones se sitúa en 2,8. La campaña invernal, la de diciembre y enero, se cerró con la afluencia de 213.202 visitantes en la demarcación, con un crecimiento del 34% frente a los registros anteriores a la pandemia.