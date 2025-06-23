Aval de los regantes de Aitona para modernizar 381 ha

La asamblea general de regantes de la Comunidad de Regantes de la Acequia Major de Aitona dio luz verde ayer por mayoría a la ejecución del proyecto de modernización de la primera fase de la red de regadío de la comunidad. Este ambicioso proyecto tendrá un impactó directo en 302 regantes y abarcará una superficie de 381 hectáreas distribuidas entre los términos municipales de Aitona y Soses. Las obras tienen un plazo máximo de ejecución que se extiende hasta finales de 2027, con una inversión estimada de más de cinco millones de euros. De esta cantidad, 2,9 serán aportados por la Generalitat.

La modernización de esta infraestructura del Segrià contempla la construcción de varios elementos esenciales para mejorar la eficiencia del sistema de riego. Entre las obras previstas destaca la construcción de una balsa de almacenamiento, que contará con una toma nueva en la acequia principal. Además, el proyecto incluye la instalación de una estación de bombeo y filtrado, así como el desarrollo de una completa red hidráulica que permitirá optimizar la distribución del agua en toda la zona beneficiada de ambos municipios del Baix Segre.