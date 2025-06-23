Las obras de la rotonda de Castellserà, en julio

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, anunció ayer que en julio empezarán las obras de construcción de la reivindicada rotonda en el cruce de la carretera C-53 con las carreteras LV-3028 y LV-3344 hacía Castellserà e Ivars d’Urgell. Paneque afirmó que la nueva rotonda mejorará la “seguridad viaria y la movilidad” en un punto que calificó como “negro” en el que han muerto tres personas en dos accidentes en abril de 2011 y marzo de 2023, y en el que en los últimos 25 años se han registrado numerosos siniestros, 5 graves y 36 leves.

Paneque explicó que la nueva rotonda es compatible con el modelo 2+1 que la Generalitat prevé implantar en un futuro en la carretera C-53 entre Tàrrega y Balaguer. Según dijo, este modelo permite “no hacer un consumo excesivo del territorio, pero sí tener un carril central segregado, en la mayoría de los casos, para reducir la siniestralidad en un 20% en los choques frontales, que son en los que ahora registran la mayor parte de víctimas”.

La rotonda costará 725.000 euros y las obras, que irán a cargo de Sorigué, se alargarán 5 meses. La rotonda tendrá un diámetro exterior de 48 metros, una calzada anular de 8 metros y arcenes de 0,5 metros (interior) y 1 metro (exterior), con iluminación autónoma.

La presentación contó con los alcaldes de Castellserà, Marcel Pujol; la Fuliola, Jaume Ferrer; y Penelles, Eloi Bergós, y representantes de la plataforma Som Rotondes C-53 que celebraron la actuación, pero insistieron en la necesidad de mejorar la seguridad en todo el tramo de la C-53. Pidieron más rotondas y reclamaron “un proyecto global”.

Paneque aprovechó para comentar las políticas que desarrolla la Generalitat en red viaria “con la seguridad como núcleo central y apostando también por la sostenibilidad”. La consellera dijo que “estamos descarbonizando nuestras carreteras con un programa a cinco años que nos asegurará que de aquí al 2030 nuestra red viaria tenga huella cero y sea sostenible en términos energéticos”. Según Paneque, “esto quiere decir aprovechar espacios antropizados como antiguos peajes o túneles para instalar placas fotovoltaicas que nos ayuden a la generación de electricidad para la propia red”. Asimismo, hizo referencia a un “programa con más de 700 millones de euros, también de cinco años, de actualización sostenible del firme de las carreteras con material reciclado, que además tiene un 25% más de duración que el tradicional”.

La visita de Paneque contó con representantes de la plataforma Pobles Vius que mostraron carteles contrarios a la planta de biogás de La Sentiu de Sió y a otras instalaciones similares proyectadas en el territorio con el lema Ponent no és un abocador. Su portavoz, Gerard Batalla, entregó un manifiesto a la consellera.