Térmens estrena sede de la ‘llar de jubilats’ en La Humanitària

Térmens estrenó ayer la nueva sede de la llar de jubilats en la antigua sala de baile conocida como la Humanitària (1927), construida por la sociedad benéfica y cultural, y que ha estado cerrada durante décadas. El consistorio ha rehabilitado el edificio y ayer se estrenaron las instalaciones, que también acogerán el aula de extensión universitaria para los mayores. El proyecto de rehabilitación de esta primera fase del edificio ha supuesto una inversión de 534.000 euros, de los cuales 341.000 proceden de una subvención del plan de obras de la Generalitat (Puosc) y el resto de las arcas municipales. Durante la jornada de ayer se materializó el traslado de la antigua sede al actual equipamiento y también se llevó a cabo la renovación de la junta de la llar de jubilats.

Al margen de esta rehabilitación, el consistorio también está habilitando en la antigua rectoría, en un edificio contiguo a la Humanitària, como centro de servicios para mayores dedicado a la atención integral en el ámbito rural (SAIAR), que tendrá 25 plazas, de las cuales 20 serán públicas.