Vuelca un camión en la A-2 entre Lleida y Alcoletge y corta un carril en sentido Barcelona

El camionero ha resultado herido leve

Lluís Serrano
imatges: Amado Forrolla

El accidente de un camión obliga a cortar este lunes por la tarde un carril de la A-2, en sentido Barcelona, entre Lleida y Alcoletge. Concretamente, según el Servicio Catalán de Tráfico, el vehículo pesado ha volcado a la altura del punto kilométrico 472.

El camionero ha resultado herido leve y ha sido trasladado por el SEM al hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

