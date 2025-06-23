Vuelca un camión en la A-2 entre Lleida y Alcoletge y corta un carril en sentido Barcelona
El camionero ha resultado herido leve
El accidente de un camión obliga a cortar este lunes por la tarde un carril de la A-2, en sentido Barcelona, entre Lleida y Alcoletge. Concretamente, según el Servicio Catalán de Tráfico, el vehículo pesado ha volcado a la altura del punto kilométrico 472.
El camionero ha resultado herido leve y ha sido trasladado por el SEM al hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
