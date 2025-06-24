El hospital reduce su consumo de energía

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

La Fundació Sant Hospital de La Seu (FSH) apuesta per la sostenibilidad con dos acciones que han supuesto una inversión de 470.227 euros. Ha instalado placas fotovoltaicas que generarán energía limpia para autoconsumo del centro médico y reducirá su dependencia de las fuentes convencionales, minimizando también las emisiones de CO2. Otra intervención ha consistido en renovar las máquinas de refrigeración. Fuentes del centro han explicado que esta acción tiene como finalidad “optimizar el consumo eléctrico con un nuevo sistema innovador de recuperación de calor, que permite aprovechar la energía residual para calentar el agua caliente sanitaria del centro”. Con ello esperan conseguir “un ahorro adicional de energía”. Asimismo, los nuevos mecanismos “están diseñados para minimizar el ruido y reducir el impacto ambiental”, han asegurado.

Las obras llegan a la espera de construir el nuevo hospital comarcal. El equipamiento actual mantendrá las actividades de residencia asistida y de centro socio sanitario. De hecho, estas dos áreas están siendo actualmente remodeladas.