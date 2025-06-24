Multas de 600 euros por pernoctar en autocaravana fuera de zonas habilitadas

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El frente común para regular el turismo de autocaravana que hace tiempo impulsan las comarcas del Alt Urgell y de la Cerdanya ha cruzado la frontera y llega ahora también al Principat d’Andorra en forma de sanciones de 600 euros para quien pernocte en ellas fuera de los lugares habilitados para ello. La regulación irá a cargo de la policía del país, que tendrá la posibilidad de inmovilizar estos vehículos si sus titulares no abonan la sanción.

La ley del crecimiento sostenible y el derecho a la vivienda en Andorra incluye modificaciones sobre la ley general del alojamiento turístico que implican un mayor control para conseguir que las caravanas pernocten en lugares habilitados y abonen la tasa turística, frente al desorden actual. El Principat cuenta con 14 zonas de estacionamiento y áreas habilitadas para dar servicio a este tipo de turismo. Persiguen luchar contra las situaciones de acampadas ilegales que crecen año tras año de manera considerable.

El documento definitivo después del trámite parlamentario fija que la policía será la encargada de la vigilancia y el control. La sanción para los no residentes deberá de ser abonada al momento (en régimen de depósito, por si quieren formular alegaciones).