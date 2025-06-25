Cuatro heridos en un incendio en Puigverd de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Cuatro personas, un hombre y tres mujeres, resultaron heridos la madrugada de ayer al resultar intoxicados por inhalación de humo en un incendio en una casa de Puigverd de Lleida. Los heridos fueron evacuados al hospital Arnau de Vilanova.

El fuego se declaró a las 4.18 horas cuando los servicios de emergencia fueron alertados de un incendio en una vivienda de la calle Lleida de este municipio del Segrià. El fuego, en un inmueble de planta baja y primer piso, se declaró en el comedor. Hasta el lugar del siniestro se desplazaron tres dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, patrullas de los Mossos d’Esquadra y cuatros ambulancias del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

En el comedor

Los propietarios hicieron una primera extinción tirando agua y los efectivos acabaron apagándolo. Posteriormente, remojaron puntos calientes y ventilaron el inmueble, que quedó afectado por el humo. Por su parte, el SEM atendió a un hombre y a tres mujeres, todos ellos adultos, que habían resultado intoxicados por inhalación de humo. Posteriormente fueron derivados a hospital Arnau Vilanova de Lleida. Durante la madrugada de ayer otras dos personas resultaron intoxicadas en el incendio de la cocina de un piso en Tortosa, según informó ayer el Govern en el balance del dispositivo especial de la verbena de Sant Joan.

Cabe recordar que el pasado viernes falleció un hombre de 60 años al incendiarse un piso en la calle Príncep de Viana de Lleida, en el segundo incendio mortal del año en la demarcación. El otro se registró el 4 de mayo en Tàrrega. La víctima es el escritor Xavier García, de 57 años, técnico municipal del área de Cultura en el Ajuntament de Tàrrega.