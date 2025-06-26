Casa Nostra, 50 años años de comunidad
El local social de L’Espluga cumple medio siglo. Impulsado por familias del pueblo
Este 2025 se conmemoran los 50 años de la fundación del local social Casa Nostra, un proyecto colectivo que ha marcado la vida cultural y social de L’Espluga Calba. Medio siglo después de su fundación, este espacio sigue siendo un símbolo de unidad, compromiso vecinal e identidad del pueblo. En 1975, ante la necesidad de dar continuidad a las actividades que hasta entonces organizaba la parroquia, como el cine, un grupo de vecinos decidió crear una sociedad cultural y recreativa. La clave del éxito del proyecto fue la implicación masiva de las familias de L’Espluga. Con el objetivo de tener un local propio, la sociedad adquirió a través de un crédito el antiguo molino de Can Ferran, una casa deshabitada que se derribó para construir el nuevo local social. Los créditos se fueron amortizando con las cuotas y hasta se sumó la Hermandad de Labradores y Ganaderos, que necesitaba espacio y ayudó a financiar la obra. A cambio, se le cedieron oficinas en la planta superior.
Casa Nostra comenzó con un bar y una sala polivalente y rápidamente se convirtió en el centro neurálgico de la vida del pueblo. Desde allí se coordinaban actividades como la Festa Major, el cagatió y otras celebraciones que fueron cohesionando a la comunidad. Con el paso del tiempo, los socios se dieron cuenta de que no tenía sentido que el equipamiento no fuese para todo el pueblo. Así que a finales de los 90, con una visión de futuro, se decidió traspasar la titularidad de Casa Nostra al ayuntamiento, de modo que el local pasaba a ser patrimonio de todo el pueblo. Una segunda fase de ampliación permitió construir una sala de baile y dotar al municipio de un espacio versátil para todo tipo de actos. Hoy Casa Nostra sigue siendo el edificio del pueblo, en el que se celebran la mayoría de actos.