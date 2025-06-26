Vilanova de Segrià dejará de ser el único sin piscinas

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

La empresa Grúas se encargará de construir las piscinas y refugio climático de Vilanova de Segrià para que el recinto esté acabado el mes de octubre de este año, según explicó el alcalde, Jordi Figuerol. Vilanova de Segrià es el único municipio de esta comarca que carece de este servicio. La actuación comportará una inversión de más de 750.000 euros financiados por la Generalitat a través de la conselleria de Territorio y el Plan Único de Obras y Servicios (PUOS). El complejo tendrá una extensión de unos 4.000 metros cuadrados y una gran piscina con una zona de playa para la entrada de los bañistas y una profundidad de unos 1,70 metros, explicó el alcalde.

El municipio es el último de la comarca sin piscinas, tras la apertura en 2023 de las de Benavent de Segrià. Sus vecinos cuentan en verano con un abono que el consistorio financia a medias con los usuarios para que puedan entrar en otros recintos del Segrià o la Noguera, explicó Figuerol. Precisamente, las nuevas piscinas se ubicarán al lado de la zona de servicios, el colegio, la guardería y el casal de jubilados. Incidió en que las obras tienen que estar finalizadas en octubre para no perder subvenciones. Figuerol explicó que “si el tiempo acompaña, podría darse el caso de poderlas extrenar en la actual temporada estival, aunque será muy justo”.

El proyecto cuenta con otras dos fases más que se irán desarrollando paulatinamente en los próximos años y que contemplan la construción de los viales y los accesos al recinto, indicó el alcalde. Las obras comenzarán en los próximos días y se han demorado por modificaciones en el proyecto inicial y los plazos para conseguir las subvenciones de la administración, remarcó el edil.

n El ayuntamiento centra el actual mandato en dotar de todos los servicios básicos a la población. Los últimos presupuestos participativos costearon las instalaciones del nuevo gimnasio municipal que se abrió el pasado mes de febrero. Está abierto de lunes a sábado en horario de 06.00 a las 23.00 horas. Por otra parte, hace un año el ayuntamiento adjudicó por 121 euros al mes la explotación del bar social en el local de la Llar de Jubilats. El contrato, además de establecer la concesión del servicio por una cantidad simbólica para mantenerlo abierto, contemplaba la condición de organizar jornadas de bingo todos los días de lunes a sábado a partir de las 18.00 horas, según explicó el alcalde. Según Figuerol, es importante que los pueblos ofrezcan el mayor número de servicios posible para mantener su población.