Aran participe en ua cimèra europèa sus era prediccion de lauegi

Eth Centre de Lauegi deth Conselh Generau d’Aran a participat ena 22 Assemblada Generau des Servicis Europèus de Prediccion de Lauegi (EAWS, pes sues sigles en anglés), celebrada en junh en castèth de Seggau, en Steiermark (Austria).

Era EAWS ei er espaci de trabalh a on toti es servicis de prediccion europèa s’amassen entà actualizar e milhorar de forma consensuada es airines e estandards des butletins de lauegi publics a escala regionau e tanben es prediccions especifiques pes zònes damb carretères.

Es decisions e prepauses se desvolopen en cicles de dus ans e auràn d’èster aprovades per, com a minim, dues tresaues parts des membres dera Assemblada Generau. En aguesta edicion, s’an presentat e votat prepauses sus era actualizacion dera escala deth perilh de lauegi, era matritz EAWS, recomanacions sus era ora e validesa des butletins, paramètres entara basa de donades de fatalitats per lauegi, atau coma qüestions de finançament e estructura organizativa dera EAWS. Ath delà, s’an aprovat naui grops de trabalhs e s’an escuelhut es responsables de direccion, coordinacion e assessoria tecnica entath pròplèu cicle. Era nivològa, Montse Bacardit, a exercit era representacion deth Centre de Lauegi deth Conselh Generau d’Aran. Era pròplèu asseamblada generau dera EAWS aurà lòc deth 14 ath 17 de junh de 2027 en Zakopane, Polònia.