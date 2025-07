Veintisiete alcaldes piden frenar la planta de biogás de la Sentiu de Sió

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Un total de 27 alcaldes de Ponent han enviado una carta a la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, pidiendo frenar el proyecto del fondo de inversión danés CIP que prevé construir una macroplanta de biogás en La Sentiu de Sió, en la Noguera. Piden también una reunión urgente con la consellera y una visita sobre el terreno antes de que el Plan especial del proyecto llegue a la comisión de Urbanismo de Catalunya, prevista para el 22 de julio, donde se le podrá dar la aprobación definitiva.

La carta se hizo pública en un acto ayer en el Pedrís, en Bellcaire d’Urgell, donde asistieron algunos de los alcaldes que firman el texto para observar la zona donde se prevé construir la planta. Entre ellos, hubo alcaldes de capitales de comarca como Tàrrega y Les Borges Blanques, además de miembros del consell del Pla d’Urgell, zonas alejadas del áreaa donde se prevé la planta de biogás. La carta alerta que la planta no responde a las necesidades ganaderas reales, que no se ha demostrado de donde provendrán las materias a tratar ya que en la zona no hay suficiente generación de purines para abastecer la planta y que la infraestructura necesitará al menos un 50% de residuos no locales, lo que intensificará la presión sobre las infraestructuras viarias de la zona al multiplicarse el tráfico de camiones. Para fabricar el combustible previsto en el proyecto haría falta el movimiento de unas 500.000 toneladas al año de materia, lo que, según los alcaldes, representaría un movimiento de unos 31.000 camiones al año.

Por su parte, los promotores de la planta respondieron que el proyecto es un ejemplo de economía circular y sostenibilidad. Afirman que subproductos como el digestivo volverán a los campos como biofertilizantes naturales, cerrando así el ciclo y aprovechando recursos. También reiteran que cuentan con el compromiso de más de 300 ganaderos de la demarcación para garantizar hasta 480.000 toneladas de deyecciones anuales.