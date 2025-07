Asaltan seis casas de Castellserà y Pradell durante su Festa Major

Diez kilómetros separan Castellserà, en el Urgell, y Pradell de Sió, núcleo de Preixens, en la Noguera. Este fin de semana ambos pueblos celebraban su Festa Major y en ambos se produjeron robos en viviendas. En Castellserà el viernes y en Pradell el sábado y hubo al menos seis casos pese a que los Mossos d'Esquadra habían desplegado varias patrullas tras detectar que se han producido robos con ese patrón en localidades como Alfarràs, Bell-lloc y Camarasa.

El alcalde de Castellserà, Marcel Pujol, explicó que “hubo tres robos y un cuarto intento de robo. En una de ellos, saltó la alarma y no les dio tiempo de coger nada, mientras que las otras dos no tenían alarma o no la conectaron”. Entre lo que se llevaron había dinero y joyas. Los asaltos se registraron en las calles Migdia, Urgell y Coral Flors d’Urgell y la avenida Anselm Clavé. Pujol explicó que el viernes había tres patrullas de los Mossos d’Esquadra en la localidad con motivo de la Festa Major. En Pradell se produjo el sábado por la noche durante la cena popular. Hubo tres casos, uno de ellos quedó en una tentativa. En uno de los casos los ladrones escalaron por la fachada y accedieron al interior.

Los investigadores no descartan que sean obra de la misma banda. Recientemente, los Mossos explicaron que han iniciado una campaña en los municipios de Ponent para tratar de prevenir los robos en domicilios durante las fiestas mayores. La policía hace varias recomendaciones como dejar las luces o el televisor abiertos para disuadir a los delicuentes.

Roban el equipo de sonido de un banquete en Aran

Un equipo de sonido e imagen valorado en 50.000 euros es el botín que sustrajeron el pasado jueves de un restaurante de Salardú, en la Val d'Aran, que el fin de semana debía ser utilizado en un banquete. La rápida intervención de los Mossos d'Esquadra permitió detener a los presuntos ladrones, un hombre de 30 años y una mujer de 58, recuperar el botín, devolverlo al restaurante y que el banquete se pudiera celebrar según los previsto.

Imagen de la cajas que contenían los equipos de sonido e imagen.Mossos d'Esquadra.

El robo se cometió la madrugada del pasado jueves. Unos individuos accedieron al patio del establecimiento tras forzar el cerrojo y sustrajeron material de sonido e imagen que estaba preparado para un evento previsto para el fin de semana. La Unitat d’Investigació de Vielha se hizo cargo del caso e identificó, horas más tarde, a los presuntos ladrones. La tarde del mismo jueves se localizó y detuvieron en la calle Calamars de Tredòs, en Naut d’Aran, a un hombre y una mujer que en el interior de su domicilio tenían varias cajas metálicas que coincidían con el material sustraído en el establecimiento y valorado en unos 50.000 euros. La detenida quedó en libertad con la obligatoriedad de presentarse ante el juez cuando sea requerida mientras que el hombre pasó el sábado a disposición ante el juzgado de Vielha.