La CUP cierra la puerta en el gobierno de Tàrrega por la prórroga de la privatización del agua

Laia Recasens, concejala de la CUP en Tàrrega, ha reiterado hoy que su grupo se ha visto obligado a salir del gobierno municipal principalmente por el incumplimiento de uno de los principales acuerdos firmados al inicio de legislatura con ERC y PSC, el compromiso de municipalizar la gestión integral del servicio de agua antes del 31 de diciembre de 2025. Según ha explicado esta mañana en una rueda de prensa a la plaza Major, “no sólo no se ha cumplido este acuerdo, sino que ERC y PSC han optado por prorrogar la gestión privada del servicio al menos 12 años más, basándose en informes técnicos que presentan numerosas carencias y errores no corregidos a pesar de las alegaciones formuladas, entre ellas las de la Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP)”.

Recasens ha señalado que “esta decisión es perjudicial a la ciudadanía de Tàrrega, ya que perpetúa la privatización del servicio, donde las grandes empresas buscan un beneficio privado por encima del beneficio común.” Ha asegurado que la ruptura del pacto se fundamenta en la pérdida total de confianza. Según la concejala de la CUP, “desde alcaldía se nos ha confirmado que el actual estudio, con carencias y errores, es el que se llevará a votación del pleno del próximo 31 de julio, y para nosotros eso es una clara declaración de intenciones de donde quieren ir, hacia la privatización, y aquí no se nos encontrarán y menos con la falta de rigor de este estudio”.

En relación con una posible moción de censura impulsada por Junts, Recasens ha aclarado que no se ha tomado ningún acuerdo ni se ha debatido con la asamblea, y que aunque la CUP no cierra las puertas al diálogo, en estos momentos están más propensas a no dar apoyo a una posible moción. Sin embargo, ha remarcado que “cualquier propuesta se tendrá que estudiar, nosotros no nos hemos cerrado nunca a dialogar y a hablar”, pero ha remarcado que “en cualquier negociación estará la municipalización del agua como una de las condiciones”.

Por otra parte, Non Casadevall, secretario general de la CUP, ha destacado que la salida de los concejales de la CUP del gobierno local refleja la coherencia con los principios de la formación, “no venimos a ocupar sillas ni a vivir de la política sino que venimos a hacer política, y cuando la CUP de Tàrrega se ha visto imposibilitada a hacer política y a poner un servicio tan básico como el agua con gestión directa, como se había comprometido con el equipo de gobierno, se ha visto obligada a salir y a dejar de participar de este gobierno”.

La ruptura oficial se ha formalizado después de la asamblea abierta celebrada el martes, y hoy Recasens ha reafirmado la posición del grupo, marcando un antes y un después en la política local de Tàrrega, que ahora queda con un gobierno en minoría y un escenario político abierto.