Casa deth Haro e castèth de Les, en Hilat de Musèus
Eth Conselh assomís gestion e promocion
Eth Conselh Generau e er Ajuntament de Les an signat un convèni tà integrar eth nau musèu Casa deth Haro, que s’inaugurarà en octobre, e eth castèth de Pijoèrt en Hilat de Musèus dera Val d’Aran entara sua gestion. Eth Conselh assomirà era direccion tecnica e era coordinacion des equipaments, atau coma es còsti de foncionament, personau e activitats. Tanben crearà materiaus divulgatius en diuèrsi idiòmes e formats, entre d’autes accions. Pera sua part, er Ajuntament de Les se responsabilizarà dera neteja dera Casa deth Haro e deth manteniment des camins d’accès e der enlumenat deth castèth.
Eth Conselh dejà aportèc 125.000 èuros ena prumèra fasa de reabilitacion deth castèth de Les, que costèren un totau de 321.000 èuros. Ara, inície ua dusaua fasa ena qu’ei previst invertir uns 100.000 èuros tà museïtzar er espaci. Era Sindica d’Aran, Maria Vergés, diguec que “damb aguest acòrd permetem era continuitat d’un projècte fòrça important coma ei eth de méter en valor e promòir eth nòste patrimòni, en aguest cas en Les damb eth sòn castèth, declarat Ben Culturau d’Interès Nacionau, e eth madeish musèu deth Haro.”.