Los Mossos pillan a dos ‘fittipaldis’ a 209 y a 188 km/h en la C-12 en Maials

Los Mossos d’Esquadra denunciaron penalmente ayer a dos conductores de 45 y 28 años que fueron sorprendidos conduciendo a 209 y 188 kilómetros por horas en la C-12 en Maials, donde la velocidad máxima permitida es de 90 km/h. Fueron detectados durante un control del Àrea Regional de Trànsit de Ponent en marco de una campaña preventiva llamada Premot, iniciada el pasado lunes y que finalizará el próximo domingo con el objetivo de reducir la accidentalidad de los motoristas.

Otras seis multas por velocidad

Los dos infractores fueron detectados alrededor de las 12.00 horas de ayer en el kilómetro 100,8 de la C-12, dentro del término municipal de Maials. Un turismo circulaba a 209 km/h y una motocicleta circulante a 188 km/h.Los agentes de Trànsit, con la colaboración de agentes del Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) y del Grupo de Proximitat, dieron el alto a los dos conductores infractores en el peaje de la AP-2 de Lleida. Ambos fueron imputados por un delito contra la seguridad en el tráfico y deberán comparecer ante el juez cuando sean requeridos. En el mismo control denunciaron administrativamente a seis motoristas por exceso de velocidad.