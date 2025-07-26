Muere una ocupante de un turismo en una salida de vía al LV-9225 en Albesa

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Servicio Catalán de Tráfico informa de que esta madrugada se ha registrado un accidente mortal en el punto kilométrico 3 del LV-9225 en Albesa. Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso a las 05.53 h.

Por causas que todavía se están investigando, un turismo con cinco ocupantes mujeres ha salido de la vía. Como consecuencia del accidente ha muerto una de las pasajeras del coche y también ha habido tres heridas graves y una de menos grave que han sido trasladadas al hospital Arnau de Vilanova.

A raíz del siniestro se han activado seis patrullas de los Mossos d'Esquadra, cuatro dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, que han realizado tareas de excarcelación de la víctima mortal, y cuatro ambulancias del Servicio de Emergencias Médicas (SEM).