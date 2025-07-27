Jóvenes reconstruyen muros de piedra seca y caminos en el campo de trabajo

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Una veintena de jóvenes de distintos puntos de Catalunya han participado este julio en la cuarta edición del campo de trabajo comarcal Camins de Vida: Natura, Cultura i Comunitat en la Alta Ribagoça. Los jóvenes han recogido basura en el camino del agua de El Pont de Suert, además de llevar a cabo trabajos de mejora en el GR que conduce hacia Sirès. En La Vall de Boí, los trabajos se han centrado en la reconstrucción de muros de piedra seca en el camino que une Erill la Vall y Barruera, así como en un camino de Taüll. Finalmente, en Vilaller los jóvenes han llevado a cabo actuaciones de mejora de camino y repintado los cercados del campo de fútbol. El presidente del consell, Albert Palacín, destacó que el campo de trabajo representa una apuesta clara para impliar a la juventud en el cuidado del territorio y en la vida comunitaria. “No solo ayudan a preservar el entorno cultural y natural, sino que ganan una experiencia vital que conecta con la comarca y sus valores”, explicó.

Además de los trabajos técnicos, el grupo ha dinamizado una noche de juegos de mesa al aire libre. La actividad ha sido coordinada por el consell y gestionada por la Fundació Escolta Josep Carol, con el apoyo de los tres consistorios de la comarca.