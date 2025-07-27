Proyectan barreras para proteger Barruera de aludes

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de La Vall de Boí ha presentado los resultados de un estudio de peligrosidad realizado en la zona del Serrat de l’Estrella, en Barruera, tras el gran desprendimiento de rocas que tuvo lugar en noviembre de 2023, en el que una roca de grandes dimensiones cayó a escasos metros del núcleo urbano. Una veintena de vecinos asistieron a la reunión informativa el pasado mes de junio, en la que técnicos del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) expusieron sus conclusiones y propuestas, tras llevar a cabo un estudio de cuantificación y zonificación de la peligrosidad en el lugar.

Según el informe del ICGC, sigue existiendo riesgo de caída de rocas, especialmente en las inmediaciones de la calle de la Coma de Barruera, aunque los expertos subrayan que la repetición a corto plazo de un desprendimiento de la magnitud del ocurrido en 2023 es, por el momento, poco probable. Sin embargo, sí podría haber deslizamientos de rocas y material de menor tamaño, motivo por el cual se aconseja adoptar medidas preventivas para proteger a los residentes.

El desprendimiento que motivó este estudio se produjo la tarde del 6 de noviembre de 2023, cuando un gran bloque de granito procedente de antiguos depósitos glaciares se desprendió del medio de la ladera, descendiendo hacia la zona habitada. La investigación ha permitido determinar el tamaño y la frecuencia potencial de futuros desprendimientos en la zona, así como las áreas más vulnerables de la ladera. Una particularidad del informe es que en la zona coinciden dos tipos de procesos: el desprendimiento de bloques desde los depósitos glaciares y desde las paredes de roca madre, ambos con posible impacto en el núcleo urbano.

La franja con peligrosidad recomendada para usos residenciales requerirá la instalación de barreras de detención y la estabilización de puntos concretos del talud. El coste de las actuaciones está pendiente de concretar, ya que es necesario establecer un proyecto constructivo, que el ayuntamiento ya ha encargado al ICGC.

Una vez finalizado el proyecto, se activarán las gestiones para buscar la financiación que permita realizar las obras y garantizar la seguridad del pueblo de Barruera.