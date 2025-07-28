Balance positivo del segundo festival TàReggae en el camping

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Balance positivo de la segunda edición del festival TàReggae, que ha llenado de música de raíz jamaicana en formato Sound System el camping de Tàrrega. Nadine González, de la organización, destacó que “estamos muy contentas, a pesar de que no ha habido la participación que esperábamos, a nivel de comodidad de los usuarios y del feedback que recibimos, consideramos que hemos evolucionado bastante”. Durante todo el fin de semana se vendieron 300 entradas aunque los visitantes fueron muchos más porque durante el día el acceso era libre. “Ha venido mucha gente del pueblo y esto nos enorgullece porque queremos que sientan que este festival es también para ellos”, indicó.

En cuanto a la programación, han apostado por colectivos internacionales, como Imperial Sound Army de Italia e Indy Boca Sound System de Francia, sin dejar de lado el ámbito local y de proximidad como Ruralist o Ponent Roots. “Creemos que ha valido la pena y estamos satisfechas”, afirmó González.