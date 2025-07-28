Mueren 2 mujeres en un fuego en un burdel y un hombre arrollado por un tren en Bellpuig

Dos mujeres y un hombre fallecieron y otras seis personas resultaron heridas el sábado por la mañana en Bellpuig en un incendio en un burdel y un atropello en las vías del tren, en dos sucesos que se produjeron de forma sucesiva a escasa distancia uno del otro. En el fuego perdieron la vida dos mujeres que, al parecer, ejercían la prostitución, y en el atropello, el hombre. Los Mossos d’Esquadra, que se hicieron hecho cargo de la investigación, informaron ayer por la tarde que “las primeras gestiones de investigación relacionadas con el incendio apuntarían a un hecho accidental. La investigación sigue abierta”. Al parecer, se produjo un fuego eléctrico en un aparato de aire acondicionado y un hombre que estaba en el interior salió a toda prisa siendo atropellado poco después por un tren, según ha podido saber este periódico.

El 112 recibió a las 9.30 horas el aviso de un fuego en el interior en el Estrellas Club, situado en la avenida Lleida (la travesía urbana de la N-II) y justo delante de la estación de tren. Rápidamente, se activó un dispositivo de extinción con una veintena de efectivos de los Bomberos repartidos en 11 dotaciones (siete camiones de agua, autoescalera y tres vehículos de coordinación y mando), varias patrullas de los Mossos y cuatro ambulancias y dos helicópteros del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

A la llegada de los efectivos, el fuego estaba totalmente desarrollado en el local, situado en la planta baja de un inmueble. Había varias personas, hombres y mujeres, heridos que habían podido salir al exterior, pero dos mujeres habían quedado atrapadas dentro. Una vez localizadas, fueron evacuadas al exterior pero los sanitarios no pudieron hacer nada para salvarles la vida. Los seis heridos, hombres y mujeres, fueron atendidos in situ.

Todos ellos fueron evacuados, tres al CUAP de Mollerussa y otros al hospital Arnau de Vilanova, con pronóstico carácter leve, según Bomberos. Minutos después, alrededor de las 9.50 horas se recibió el aviso de un atropello en las vía del tren, a escasos 100 metros del burdel. El hombre quedó malherido y acabó falleciendo en el lugar.

El Àrea d’Investigació Criminal (AIC) de los Mossos de Ponent se hizo cargo de la investigación de este doble suceso, ocurrido en la misma zona y en la misma hora, lo que hizo pensar que guardaban relación. Una de las primeras tareas fue la identificación de las víctimas. Posteriormente se entrevistaron con testigos, entre ellos, los heridos. Uno de los vecinos explicó que había escuchado una especie de explosión. Al lugar también acudieron agentes de la Policía Científica que tomaron fotografías de las víctimas y, posteriormente, hicieron una inspección ocular del establecimiento con los mandos de los Bomberos.

Por su parte, el President de la Generalitat, Salvador Illa, escribió en X: “He hablado con el alcalde de Bellpuig, Jordi Estiarte, para conocer las últimas noticias sobre el incendio en un edificio del municipio. Mi sentido pésame a los familiares y vecinos de las dos personas que han perdido la vida. Deseo una rápida recuperación a las personas heridas”. Illa está de viaje oficial en China. Estiarte se encontraba de viaje pero se reincorporó ayer.

Apenas unos 50 metros separan el club nocturno y la vía ferroviaria

El local donde se produjo el fuego mortal y la estación de tren están situados uno enfrente del otro, solo separados por la avenida Lleida. Se encuentran a unos 50 metros de distancia. Sin embargo, la entrada al local es por la avenida Catalunya (la puerta de emergencia está en la avenida Lleida). La coincidencia de ambos sucesos hizo pensar a los investigadores que podían estar relacionados. De hecho, la víctima del atropello tenía restos que podían ser compatibles con el incendio. Al parecer, los Mossos lo pudieron corroborar horas después gracias a varios testigos.

Los dos incidentes obligaron a cortar la avenida, que es la travesía urbana de la N-II, hasta pasadas las 15.30 horas. Durante unas cinco horas, los Mossos d’Esquadra, los Bomberos y el SEM desplegaron un amplio dispositivo. Solo se permitía el acceso a la zona a los vecinos que residen en los pisos que hay encima del club, a los que viven en casas próximas y a los medios de comunicación. También cerraron el bar que hay junto al club nocturno. Los efectivos de los Bomberos ventilaron el inmueble. El tráfico fue desviado por el núcleo urbano de esta localidad del Urgell.