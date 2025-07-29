Definen el recorrido de la gran tirolina de Rialb, que será de unos 920 metros

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

La tirolina que cruzará el embalse de Rialb ya tiene nuevo recorrido. Lo han rediseñado tras detectarse que el trazado inicial podía interferir con las maniobras de aviones y helicópteros de extinción de incendios que recogen agua en el pantano. El nuevo proyecto, actualmente en exposición pública, se ha diseñado fuera de la zona de paso de estas aeronaves.

El punto de salida se ubicará en el mirador Roca Carbonera, en la Baronia de Rialb, uno de los enclaves más altos de Vilaplana. El punto de llegada estará en el extremo opuesto del embalse, cruzando por encima del Centre d’Activitats Nàutiques. Con este ajuste, el trayecto aéreo se reduce en unos 150 metros, quedando en aproximadamente 920 metros de longitud, pero manteniendo intactas las condiciones naturales y visuales del entorno.

El alcalde de la Baronia de Rialb, Antonio Reig, ha manifestado su preocupación por los plazos administrativos, ya que la ejecución del proyecto depende de la subvención del programa Reto Demográfico de la Diputación, que exige que las obras estén finalizadas a finales de enero de 2026. “Si no se hacen los informes rápido perderemos el proyecto”, aseveró.