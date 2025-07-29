Medio centenar de residentes colombianos crean una asociación

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Medio centenar de personas de origen colombiano residentes en La Seu acaban de constituirse como entidad bajo el nombre Asociación de Amigos del Pueblo de Colombia. El colectivo ha expresado su “condena” hacia el portavoz de Junts per la Seu, Jordi Fàbrega, tras la crítica que ha hecho a raíz de la aprobación, en el último pleno, de la moción impulsada por la CUP (y aprobada con el apoyo de Compromís) en que se contempla favorecer la contratación de inmigrantes en el ayuntamiento. Junts valoró la aprobación de la moción de “preocupante” porque “ataca Andorra” y “porque dice que tenemos que acoger absolutamente a todos, incluso les tenemos que dar trabajo en el ayuntamiento”.

La recién creada asociación considera que los motivos expuestos por Junts “incitan a la hostilidad y a la discriminación hacia personas inmigrantes, mayoritariamente menores y familias en situación de extrema vulneración”. La moción que ha sido aprobada contemplaba que el ayuntamiento “impulse iniciativas para garantizar empleos dignos para personas migradas, facilitando la regulación administrativa a través del trabajo”. Esto incluye “medidas para asegurar que una parte de la plantilla esté formada por personas migradas”.