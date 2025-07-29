Nueva jornada de caos y retrasos en Rodalies por obras en Tarragona y una avería en Sants

Jornada complicada para los usuarios de Rodalies ayer en Catalunya, especialmente en las demarcaciones de Lleida y Tarragona, que volvieron a sufrir alteraciones significativas en el servicio. Una incidencia técnica en la estación de Sants provocó la interrupción de todas las líneas de Rodalies de Catalunya durante prácticamente una hora al mediodía. Esto provocó ongestión ferroviaria, supresión puntual de trenes y, en Lleida, retrasos en un tren de la RL4 con salida desde Terrassa y en otro R14 con origen en Barcelona. Además de esta avería, las líneas R13 (Lleida-Barcelona por Valls) y R14 (Lleida-Barcelona por Reus) experimentaron problemas derivados de una nueva fase de las obras del Corredor Mediterráneo a su paso por Tarragona. La R13 y la R4 permanecieron interrumpidas durante toda la jornada, mientras que la R14 y las líneas R15, R16 y R17 vieron afectado su servicio hasta las 14 horas.

Para mitigar el impacto, Renfe desplegó un servicio alternativo por carretera entre Torredembarra y Cunit, habilitando un total de 380 autobuses con cerca de 21.000 plazas para cubrir las rutas. Estas obras, que se prolongarán hasta septiembre y continuarán con diversas afectaciones nocturnas hasta diciembre, son parte de la implantación de vías de ancho estándar en la estación de Sant Vicenç de Calders. Las intervenciones incluyen renovación de la infraestructura, mejora de las cabeceras norte y sur, actualización del software y modernización de la electrificación de la estación de El Vendrell, en Tarragona. A pesar de estas medidas, usuarios como Patricia y Dolores Martínez expresaron su frustración ante la falta de información clara y la irregularidad constante del servicio. Patricia lamentó la incertidumbre en el trayecto entre Torredembarra y Cunit, mientras que Dolores criticó el mal estado de los ascensores y la acumulación de averías y retrasos, exigiendo una mayor atención a las necesidades de los viajeros diarios. Muchos denunciaron que la aplicación móvil de Renfe no está actualizada, lo que dificulta obtener información fiable y complica justificar los retrasos.

Hasta el 19 de diciembre, algunos trayectos entre La Plana de Picamoixons y Sant Vicenç de la R13 seguirán haciéndose por carretera para que Adif siga mejorando la infraestructura.