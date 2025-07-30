Buscan a los dueños de 54 móviles robados en el Monegros Desert Festival

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Guardia Civil, en el marco del dispositivo de seguridad establecido con motivo de la celebración de la 31 edición del Monegros Desert Festival del pasado fin de semana, detuvo a tres personas como supuestos autores de robos de móviles. Los agentes recuperaron 60 terminales, de los que seis fueron devueltos a sus dueños y ahora buscan localizar a los propietarios del resto. El Equipo Territorial de Policía Judicial (ETPJ) de la Guardia Civil de Fraga es el encargado de hacerlo y se puede contactar con llamando al 974 470 101 o al 696 964895 para verificar si sus terminales se encuentran entre los recuperados y poder devolverlos.

La Guardia Civil denunció a un total 647 personas por tenencia y consumo de drogas en el festival, celebrado en el Baix Cinca y que congregó a 50.000 personas. El operativo desplegado se saldó con 14 personas detenidas, ocho de las cuales lo fueron por delitos de tráfico de drogas; tres por resistencia o atentado a agente de la autoridad, tres por hurto; y dos investigados por delitos contra la seguridad vial. Se contabilizaron más de 5.672 auxilios informativos y se llevaron a cabo 7.119 controles de alcoholemia, 283 de consumo de estupefacientes por conductores, con 92 positivos por alcohol y 181 por drogas. Al evento acudieron 15.100 vehículos, de los cuales 620 eran caravanas y 220 autobuses.