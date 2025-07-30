DELINCUENCIA
Buscan a los dueños de 54 móviles robados en el Monegros Desert Festival
La Guardia Civil, en el marco del dispositivo de seguridad establecido con motivo de la celebración de la 31 edición del Monegros Desert Festival del pasado fin de semana, detuvo a tres personas como supuestos autores de robos de móviles. Los agentes recuperaron 60 terminales, de los que seis fueron devueltos a sus dueños y ahora buscan localizar a los propietarios del resto. El Equipo Territorial de Policía Judicial (ETPJ) de la Guardia Civil de Fraga es el encargado de hacerlo y se puede contactar con llamando al 974 470 101 o al 696 964895 para verificar si sus terminales se encuentran entre los recuperados y poder devolverlos.
La Guardia Civil denunció a un total 647 personas por tenencia y consumo de drogas en el festival, celebrado en el Baix Cinca y que congregó a 50.000 personas. El operativo desplegado se saldó con 14 personas detenidas, ocho de las cuales lo fueron por delitos de tráfico de drogas; tres por resistencia o atentado a agente de la autoridad, tres por hurto; y dos investigados por delitos contra la seguridad vial. Se contabilizaron más de 5.672 auxilios informativos y se llevaron a cabo 7.119 controles de alcoholemia, 283 de consumo de estupefacientes por conductores, con 92 positivos por alcohol y 181 por drogas. Al evento acudieron 15.100 vehículos, de los cuales 620 eran caravanas y 220 autobuses.