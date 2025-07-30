SEGRE

Más de 600.000 euros para el depósito de agua de Mollerussa y El Palau

Imagen de archivo del interior de uno de los vasos del depósito. - A. P. A

Esmeralda Farnell
Esmeralda FarnellRedactora de Comarques

La Mancomunitat Intermunicipal de Mollerussa-El Palau d’Anglesola, que suministra el agua potable a ambos municipios, invertirá 604.874 euros en impermeabilizar los tres depósitos de la estación de tratamiento, con una capacidad de 9.000 metros cúbicos. Ninguna de las dos localidades disponen de un depósito de almacenamiento de agua potable propio y se abastecen del de la mancomunidad, de planta rectangular y dividido en tres vasos. El alcalde de El Palau, Francesc Balcells, explicó que actualmente el depósito presenta algunas deficiencias que “dificultan el correcto mantenimiento de la infraestructura”. Principalmente, los trabajos se centrarán en evitar la pérdida de agua así como la rehabilitación y refuerzo de algunos pilares. La estación de tratamiento del agua capta en el Salt del Duran de la tercera acequia del Canal d’Urgell. Ambos consistorios solicitaron una ampliación con depósitos nuevos de reserva ya que el actual limita “el crecimiento industrial de las dos localidades”, dijo Balcells.

