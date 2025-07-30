Motos clásicas y coches Seat en el 30 Expoclàssic

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La 30 edición de la feria Expoclàssic de Mollerussa, que se celebrará los próximos días 20 y 21 de septiembre, centrará sus exposiciones monográficas en la firma Seat, que celebra el 75 aniversario, y en las motocicletas fabricadas durante el período de posguerra, complementando así la sección comercial dedicada al mercado de accesorios y coleccionismo.

El vicepresidente de Fira Mollerussa, Joel Bastons, el alcalde accidental de Mollerussa, Raül Aguilar, y Alfons Escolà, miembro de la asociación Motos Clàssiques de Ponent, presentaron ayer el certamen. Bastons agradeció la colaboración de la entidad y recordó que la Trobada de Motos Clàssiques, que alcanza este año su 31 edición y se celebrará el domingo 21 por la mañana, fue el origen de lo que posteriormente se convertiría en el certamen Expoclàssic. Por su parte, Escolà detalló que las exposiciones de este año incluirán una docena de vehículos Seat representativos de las diferentes etapas de la marca automovilística.

Además de la muestra de vehículos dedicada a Seat, la feria contará con una docena de motocicletas fabricadas durante la posguerra, pertenecientes a marcas menos conocidas por el público joven como fueron las de Mavisa, SV, Luve o Huracan, entre otras. Estas piezas históricas representan un importante patrimonio del motociclismo español y complementarán la exposición principal del certamen ferial de la capital del Pla d’Urgell.

Expoclàssic abrirá el calendario de otoño de Fira Mollerussa, que también contará durante el mes de octubre con la feria Autotardor, el certamen Lan Party y otros concursos como el de pintura rápida que se suele celebrar en septiembre, entre otras actividades.